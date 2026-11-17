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Neprijatie prvákov z M. Slivníka zdôvodňuje obec Záhradné kapacitou
Školu so štyrmi triedami podľa jej riaditeľky navštevuje 56 žiakov.
Autor TASR
Záhradné 17. novembra (TASR) - Obec Záhradné v okrese Prešov a vedenie tamojšej základnej školy zdôvodňujú neprijatie prvákov z Malého Slivníka nedostatočnými priestorovými kapacitami. Odmietajú tvrdenia o nezákonnom postupe či závažnom porušení povinností riaditeľky. Vyplýva to zo stanovísk starostky Miroslavy Ambrozovej a riaditeľky školy Adriany Novákovej, ktoré poskytli TASR.
Podľa starostky Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v Prešove určil spoločný školský obvod s Malým Slivníkom opatrením doručeným 27. marca. Obecné zastupiteľstvo ho 5. mája uznesením zmenilo vypustením príslušných súpisných čísel z Malého Slivníka. Protestu prokurátora poslanci 30. septembra nevyhoveli. Podľa obce prokurátor namietal formu zmeny, ktorú mala samospráva vykonať všeobecne záväzným nariadením. Obec tvrdí, že príslušné ustanovenie zákona o školskej správe takúto povinnosť výslovne neukladá.
Školu so štyrmi triedami podľa jej riaditeľky navštevuje 56 žiakov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva určil kapacitu 75 žiakov, riaditeľka však zápisnicu podpísala s výhradou. Matematický výpočet podľa nej nezodpovedá využiteľnosti zariadených učební.
„V prvom ročníku je 15 žiakov, čo zodpovedá uvádzanej kapacite tejto triedy. Ak by do nej nastúpilo ďalších desať žiakov, bolo by v nej 25 detí. Škola však nemá žiadnu triedu s priestorovou kapacitou pre 25 žiakov,“ uviedla Nováková. Ďalšiu učebňu by podľa nej získali iba zrušením miestnosti na telesnú výchovu alebo učebne informatiky.
Rozhodnutia o neprijatí vydala riaditeľka 21. augusta. Podľa evidencie školy proti nim nebolo v lehote podané odvolanie. Dňa 30. septembra škola dostala oznámenie RÚŠS o určení školy na plnenie povinnej školskej dochádzky pre desať detí z Malého Slivníka. K 6. novembru ju nenavštevovalo ani jedno.
„Očakávam posúdenie úplnej dokumentácie a skutočných podmienok školy, nie iba matematicky stanovenej kapacity,“ reagovala Nováková na hodnotenie ministerstva. Bez náhradných priestorov, vybavenia a personálnych podmienok nevie určiť termín nástupu detí. Obec navrhuje, aby triedu prvého ročníka zriadila obec Malý Slivník.
Ministerstvo školstva 5. novembra počas hodiny otázok v Národnej rade SR uviedlo, že školy v Tulčíku a Záhradnom neprijali prvákov z Malého Slivníka napriek určeniu RÚŠS, že v nich majú plniť povinnú školskú dochádzku. Podľa rezortu úrad oznámi obciam závažné porušenie povinností riaditeľov. Na ich odvolanie budú mať 30 dní, inak im uloží pokutu od 1000 do 15.000 eur. Poslankyňa Ingrid Kosová (PS) vtedy upozornila, že 20 prvákov je doma a neučí sa. Kapacitnými dôvodmi argumentovali aj obec Tulčík a riaditeľ školy Martin Klempay. Starosta Tulčíka Peter Kopčák navrhol využiť školu v Terni, priestory v Malom Slivníku či postaviť novú školu. Starosta Terne Juraj Senderák však uviedol, že škola nemá kapacity na ďalšiu triedu a jej otvoreniu bránia aj opatrenia vyplývajúce z desegregačného rozsudku. Prijatím piatich detí z Malého Slivníka už naplnila prvý ročník na 25 žiakov.
Podľa starostky Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v Prešove určil spoločný školský obvod s Malým Slivníkom opatrením doručeným 27. marca. Obecné zastupiteľstvo ho 5. mája uznesením zmenilo vypustením príslušných súpisných čísel z Malého Slivníka. Protestu prokurátora poslanci 30. septembra nevyhoveli. Podľa obce prokurátor namietal formu zmeny, ktorú mala samospráva vykonať všeobecne záväzným nariadením. Obec tvrdí, že príslušné ustanovenie zákona o školskej správe takúto povinnosť výslovne neukladá.
Školu so štyrmi triedami podľa jej riaditeľky navštevuje 56 žiakov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva určil kapacitu 75 žiakov, riaditeľka však zápisnicu podpísala s výhradou. Matematický výpočet podľa nej nezodpovedá využiteľnosti zariadených učební.
„V prvom ročníku je 15 žiakov, čo zodpovedá uvádzanej kapacite tejto triedy. Ak by do nej nastúpilo ďalších desať žiakov, bolo by v nej 25 detí. Škola však nemá žiadnu triedu s priestorovou kapacitou pre 25 žiakov,“ uviedla Nováková. Ďalšiu učebňu by podľa nej získali iba zrušením miestnosti na telesnú výchovu alebo učebne informatiky.
Rozhodnutia o neprijatí vydala riaditeľka 21. augusta. Podľa evidencie školy proti nim nebolo v lehote podané odvolanie. Dňa 30. septembra škola dostala oznámenie RÚŠS o určení školy na plnenie povinnej školskej dochádzky pre desať detí z Malého Slivníka. K 6. novembru ju nenavštevovalo ani jedno.
„Očakávam posúdenie úplnej dokumentácie a skutočných podmienok školy, nie iba matematicky stanovenej kapacity,“ reagovala Nováková na hodnotenie ministerstva. Bez náhradných priestorov, vybavenia a personálnych podmienok nevie určiť termín nástupu detí. Obec navrhuje, aby triedu prvého ročníka zriadila obec Malý Slivník.
Ministerstvo školstva 5. novembra počas hodiny otázok v Národnej rade SR uviedlo, že školy v Tulčíku a Záhradnom neprijali prvákov z Malého Slivníka napriek určeniu RÚŠS, že v nich majú plniť povinnú školskú dochádzku. Podľa rezortu úrad oznámi obciam závažné porušenie povinností riaditeľov. Na ich odvolanie budú mať 30 dní, inak im uloží pokutu od 1000 do 15.000 eur. Poslankyňa Ingrid Kosová (PS) vtedy upozornila, že 20 prvákov je doma a neučí sa. Kapacitnými dôvodmi argumentovali aj obec Tulčík a riaditeľ školy Martin Klempay. Starosta Tulčíka Peter Kopčák navrhol využiť školu v Terni, priestory v Malom Slivníku či postaviť novú školu. Starosta Terne Juraj Senderák však uviedol, že škola nemá kapacity na ďalšiu triedu a jej otvoreniu bránia aj opatrenia vyplývajúce z desegregačného rozsudku. Prijatím piatich detí z Malého Slivníka už naplnila prvý ročník na 25 žiakov.