Nesprávne vytriedený odpad spôsobuje problémy levickej kompostárni

Levice 30. septembra (TASR) - Mestská kompostáreň v Leviciach po troch mesiacoch svojho fungovania stále zápasí so zle vytriedeným biologickým odpadom. Ako uviedla radnica, prvé mechanické triedenie odhalilo, že odpad určený na kompostovanie je znečistený predovšetkým plastovými fľašami. "Nasledovať musí ručné triedenie, ktoré je časovo a finančne náročné," pripomenul mestský úrad.



Mesto získalo na rekonštrukciu kompostárne nenávratný finančný príspevok v hodnote 1.733.002,29 eura z Operačného programu Kvalita životného prostredia z Ministerstva životného prostredia. "Cieľom je efektívne spracovávať biologický odpad a vyrábať kvalitný kompost, ktorý sa v konečnej fáze distribuuje do verejnej zelene a občanom. Hlavným problémom, ktorého riešenie je v rukách verejnosti, je počiatočné nesprávne triedenie kuchynské odpadu v domácnostiach a znečistený biologický odpad z domov a záhrad," skonštatovala radnica.



Ako zdôraznila, kvalitný kompost môže vzniknúť len z kvalitného vstupného materiálu. "Žiaľ, počas prvých mesiacov spracovania odpadu sme zistili, že náš bioodpad je plný nevhodných materiálov. Nepatria sem igelitové vrecká, sieťky od zeleniny, sklenené nádoby s kovovými viečkami či vrecká z vysávača. V dôsledku nesprávneho triedenia sa kompost pri výrobe nedokáže 100-percentne dočistiť. To výrazne komplikuje a predražuje celý proces kompostovania," doplnil magistrát.