Nesrovnal: Upotené spúšťanie električky v Petržalke je symbolom krízy

Bratislava 24. júla (TASR) - Nedeľné (27. 7.) upotené spúšťanie električky po novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke je iba stelesnením a symbolom krízy, v ktorej sa Bratislava nachádza. Konštatuje to vo svojom blogu bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý sa počas svojho funkčného obdobia spolupodieľal na tomto projekte. Súčasnému primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi síce ďakuje za pozvanie na podujatie k otvoreniu trate, avšak odkazuje mu, že sa „pod toto nepodpíše“.



Bývalý bratislavský primátor pripomína, že električková trať v úseku Jungmannova – Janíkov dvor mala byť najneskôr do konca roka 2023 dokončená, skolaudovaná, vyfakturovaná a zaplatená, a taktiež v prevádzke. Riadne dokončená však nie je podľa neho ani teraz a Bratislavčania sa budú voziť po stavenisku. Pripomína mu to podľa jeho slov odovzdávanie zamaskovaných, nedokončených objektov počas vlády komunistov.



„Jediným možným vysvetlením takéhoto fiaska sú dodatočné nekompetentné zásahy a zmeny už schváleného projektu. Následné vynútené zmeny dodávateľských vzťahov, financovania, povolení a, samozrejme, omeškanie,“ podotýka Nesrovnal. Považuje to za znehodnotenie práce tímov ľudí, ktorí na projekte pracovali a pripravili ho do realizácie. Následne len videli, ako sa projekt degraduje. „Podotýkam, že dodatočné zmeny schválených projektov financovaných z európskych zdrojov nie sú možné a sú predmetom pozornosti orgánov rôzneho druhu,“ poznamenáva Nesrovnal, podľa ktorého Bratislava pod vedením súčasného primátora chátra.



Výstavbu trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Primátor Vallo argumentoval pandémiou, vojnou na Ukrajine, zdražovaním, infláciou či ďalšími okolnosťami. Mesto zároveň viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna. Istý čas o presnom termíne magistrát nehovoril. Začiatkom júla magistrát informoval, že petržalská električka začne premávať 27. júla, keď sa ňou budú môcť odviezť prví cestujúci.



Práce na niektorých stavebných objektoch však budú pokračovať aj po tomto termíne. Otázne zatiaľ je, kedy by mohli byť vybudované štyri plánované lávky pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno, ktoré majú slúžiť na lepšie prepojenie s novými zastávkami MHD na novej električkovej trati. Dôvodom majú byť chýbajúce financie.