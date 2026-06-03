< sekcia Regióny
Nestabilné skalné vežičky v smere do Studených dolín odstrelia
Z dôvodu ochrany zdravia a života návštevníkov budú chodníky kontrolované pracovníkmi Správy TANAP-u, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie zákazu vstupu.
Autor TASR
Vysoké Tatry 3. júna (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje na dočasné obmedzenie v lokalite Hrebienok - Studené doliny. Hovorkyňa Správy TANAP-u Jarka Hlaváčová informovala, že vo štvrtok 4. júna je tam naplánovaný odstrel nestabilných skalných vežičiek.
„Z tohto dôvodu bude od 11.00 h do 13.00 h úplne uzavretý prístup na tieto turistické trasy - úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou, chodník okolo Bílikovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka a tiež chodník medzi Tatranskou Lesnou a Hrebienkom,“ vymenovala hovorkyňa.
Z dôvodu ochrany zdravia a života návštevníkov budú chodníky kontrolované pracovníkmi Správy TANAP-u, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie zákazu vstupu. Správca infraštruktúry v tejto súvislosti žiada návštevníkov, aby tieto trasy v uvedených hodinách nevyužívali, rešpektovali výstražné označenie a pokyny pracovníkov v teréne. „O prípadných zmenách termínu alebo rozsahu uzávery z dôvodu poveternostných podmienok budeme aktuálne informovať,“ dodala Hlaváčová.
Práce súvisia s opravou chodníka z Hrebienka smerom na Rainerovu chatu, ktorý je pre nebezpečný zosuv svahu uzatvorený už viac ako 2,5 roka.
„Z tohto dôvodu bude od 11.00 h do 13.00 h úplne uzavretý prístup na tieto turistické trasy - úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou, chodník okolo Bílikovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka a tiež chodník medzi Tatranskou Lesnou a Hrebienkom,“ vymenovala hovorkyňa.
Z dôvodu ochrany zdravia a života návštevníkov budú chodníky kontrolované pracovníkmi Správy TANAP-u, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie zákazu vstupu. Správca infraštruktúry v tejto súvislosti žiada návštevníkov, aby tieto trasy v uvedených hodinách nevyužívali, rešpektovali výstražné označenie a pokyny pracovníkov v teréne. „O prípadných zmenách termínu alebo rozsahu uzávery z dôvodu poveternostných podmienok budeme aktuálne informovať,“ dodala Hlaváčová.
Práce súvisia s opravou chodníka z Hrebienka smerom na Rainerovu chatu, ktorý je pre nebezpečný zosuv svahu uzatvorený už viac ako 2,5 roka.