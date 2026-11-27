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NESTAČILI ANI VAROVNÉ VÝSTRELY: Vodič unikal policajtom aj cez polia
Nezastavil na znamenie policajtov, nereagoval na opakované výzvy a v úniku pokračoval aj po varovných výstreloch.
Autor TASR
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Michalovce 27. novembra (TASR) - Vodič v okrese Michalovce unikal policajtom cez polia aj železničné priecestie. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Krupárová informovala, že vo štvrtok (26. 11.) popoludní najprv v obci Oborín nezastavil na znamenie policajtov, nereagoval na opakované výzvy a v úniku pokračoval aj po varovných výstreloch. Polícia dodáva, že 36-ročný muž skončil v putách.
Policajti dopravného inšpektorátu Košice-okolie, nasadení do akcie Zelená - Východ, sa vo štvrtok popoludní v obci Oborín pokúsili zastaviť vozidlo so zahraničným evidenčným číslom. „Vodič na znamenie na zastavenie nereagoval a začal unikať bočnými ulicami. Policajti ho prenasledovali so zapnutým výstražným svetelným a zvukovým zariadením a o pomoc požiadali aj ďalšie policajné hliadky. Vodič sa opakovane vyhol zablokovaniu, zišiel na pole a pokračoval v úniku cez ďalšie obce,“ priblížila incident Krupárová. V Budkovciach prešiel cez železničné priecestie napriek spusteným závorám a červenému svetelnému signálu. Policajti ho naďalej prenasledovali, pričom počas akcie došlo aj k poškodeniu služobného vozidla padajúcou závorou.
Keďže vodič nereagoval na opakované výzvy ani varovné výstrely, policajt vystrelil aj na kolesá unikajúceho vozidla s cieľom znemožniť jeho ďalší únik. Napriek tomu pokračoval v jazde na pole, kde aj so spolujazdkyňou opustili vozidlo a dali sa na útek pešo. Policajt dostihol najskôr ženu a následne aj vodiča. „Až po ďalších varovných výstreloch si ľahol na zem a uposlúchol pokyny policajta. Ten ho mal pod kontrolou až do príchodu kolegyne, ktorá mu nasadila putá. Spolujazdkyňu následne prevzali ďalší policajti. Pri zákroku sa nikto nezranil. Presné okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho preverovania,“ dodáva Krupárová a pripomína, že výzvu policajta na zastavenie je potrebné rešpektovať. Únikom vodič ohrozuje nielen vlastný život, ale aj životy a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky.
Policajti dopravného inšpektorátu Košice-okolie, nasadení do akcie Zelená - Východ, sa vo štvrtok popoludní v obci Oborín pokúsili zastaviť vozidlo so zahraničným evidenčným číslom. „Vodič na znamenie na zastavenie nereagoval a začal unikať bočnými ulicami. Policajti ho prenasledovali so zapnutým výstražným svetelným a zvukovým zariadením a o pomoc požiadali aj ďalšie policajné hliadky. Vodič sa opakovane vyhol zablokovaniu, zišiel na pole a pokračoval v úniku cez ďalšie obce,“ priblížila incident Krupárová. V Budkovciach prešiel cez železničné priecestie napriek spusteným závorám a červenému svetelnému signálu. Policajti ho naďalej prenasledovali, pričom počas akcie došlo aj k poškodeniu služobného vozidla padajúcou závorou.
Keďže vodič nereagoval na opakované výzvy ani varovné výstrely, policajt vystrelil aj na kolesá unikajúceho vozidla s cieľom znemožniť jeho ďalší únik. Napriek tomu pokračoval v jazde na pole, kde aj so spolujazdkyňou opustili vozidlo a dali sa na útek pešo. Policajt dostihol najskôr ženu a následne aj vodiča. „Až po ďalších varovných výstreloch si ľahol na zem a uposlúchol pokyny policajta. Ten ho mal pod kontrolou až do príchodu kolegyne, ktorá mu nasadila putá. Spolujazdkyňu následne prevzali ďalší policajti. Pri zákroku sa nikto nezranil. Presné okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho preverovania,“ dodáva Krupárová a pripomína, že výzvu policajta na zastavenie je potrebné rešpektovať. Únikom vodič ohrozuje nielen vlastný život, ale aj životy a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky.