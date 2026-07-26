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NEŠŤASTIE NA CESTE: Vodič na štvorkolke narazil do elektrického stĺpa

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Foto z miesta nehody. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví, okolnosti a presná príčina udalosti sú predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
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Hraň 26. júla (TASR) - Polícia sa zaoberá udalosťou v obci Hraň v okrese Trebišov, počas ktorej mal 26-ročný vodič v sobotu (25. 7.) večer naraziť do betónového stĺpa elektrického vedenia počas jazdy na štvorkolke. Zranenia utrpel vodič aj jeho mladistvý spolujazdec. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa doposiaľ zistených informácií viedol vodič štvorkolku po poľnej ceste mimo miestnej komunikácie. Z doposiaľ nezistených príčin narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia. „Spolujazdec mal počas jazdy riadne upevnenú ochrannú prilbu a podľa predbežnej lekárskej správy utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní,“ uviedla polícia s tým, že vodič počas jazdy prilbu nasadenú nemal a liečiť sa má tiež 42 dní. Dodala, že dychová skúška u vodiča bola negatívna.

Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví, okolnosti a presná príčina udalosti sú predmetom vyšetrovania.

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