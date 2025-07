NEŠŤASTIE NA CESTE:Pri zrážke s kamiónom sa zranil vodič osobného auta

Kostolná-Záriečie 26. júla (TASR) - Zranenia vyžadujúce si odvoz do nemocnice utrpel pri sobotňajšej rannej čelnej zrážke s kamiónom vodič osobného auta na ceste I/61 v katastrálnom území obce Kostolná-Záriečie. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Podľa doterajších zistení vodič osobného motorového vozidla Kia Ceed z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s nákladným vozidlom Scania. „Vodič osobného motorového vozidla utrpel zranenia, následkom ktorých bol prevezený na ošetrenie do nemocnice, pričom je, našťastie, mimo ohrozenia života. Vodič nákladného vozidla neutrpel žiadne zranenia,“ priblížila polícia.



Doplnila, že obaja vodiči boli podrobení dychovej skúške, ktorá pri oboch skončila s negatívnym výsledkom. „Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala polícia.