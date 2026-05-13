NEŠŤASTIE NA POLI: Traktoristu zasiahol elektrický prúd
Autor TASR
Siladice 13. mája (TASR) - Na poli pri obci Siladice v okrese Hlohovec sa stal v stredu vážny pracovný úraz. Šesťdesiatročného traktoristu zasiahol elektrický prúd. Zraneniam podľahol. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Policajti udalosť preverujú v súvislosti s trestným činom usmrtenia. „Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodali.
