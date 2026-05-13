Streda 13. máj 2026
NEŠŤASTIE NA POLI: Traktoristu zasiahol elektrický prúd

Miesto tragédie. Foto: Polícia

Siladice 13. mája (TASR) - Na poli pri obci Siladice v okrese Hlohovec sa stal v stredu vážny pracovný úraz. Šesťdesiatročného traktoristu zasiahol elektrický prúd. Zraneniam podľahol. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

Policajti udalosť preverujú v súvislosti s trestným činom usmrtenia. „Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodali.

