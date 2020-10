NEŠŤASTIE: Pri Chynoranoch sa prevrátil kamión s cisternou

Chynorany 16. októbra (TASR) - Zásah hasičov si vyžiadala dopravná nehoda kamióna na ceste prvej triedy pri Chynoranoch (okres Partizánske) vo štvrtok (15. 10.) dopoludnia. Nákladné vozidlo, ktoré prevážalo cisternu s pohonnými látkami, uviazlo v poli vedľa cesty a prevrátené na boku. Pri nehode sa zranil vodič. Pri udalosti zasahovali deviati príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho s dvoma vozidlami, informoval v piatok hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Z palivovej nádrže ťahača unikali prevádzkové kvapaliny, k poškodeniu cisterny nedošlo. Vodič sa po príchode hasičov nachádzal mimo vozidla. "Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti a zranenému vodičovi poskytli do príchodu zdravotníkov Záchrannej zdravotnej služby predlekársku prvú pomoc a ošetrenie. Súčasne na postihnutom vozidle vykonali požiarno-bezpečnostné opatrenia a prevádzkové kvapaliny unikajúce z poškodenej palivovej nádrže zachytávali do zberných nádob," opísal Petrík.



Na miesto udalosti sa podľa neho dostavili pracovníci spoločnosti, ktorej patrí cisterna, odťahovej služby, ako aj zástupca výrobcu cisternových návesov, ktorý stanovil ďalší postup pri manipulácii s návesom.



"Po zdvihnutí prevrátenej cisterny späť na kolesá boli do náhradného cisternového vozidla postupne prečerpané všetky prevážané pohonné látky. K úniku pohonných hmôt v cisternovom návese v dôsledku dopravnej nehody, respektíve pri ich následnom prečerpávaní nedošlo," doplnil.



O udalosti hasiči informovali aj Inšpektorát životného prostredia, ktorý po vytiahnutí ťahača s návesom koordinoval ďalšie činnosti spojené s odstránením a likvidáciou kontaminovanej pôdy, do ktorej vytiekla časť pohonných hmôt z poškodenej palivovej nádrže vozidla.