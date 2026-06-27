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NEŠŤASTIE: Turista spadol z Velickej steny, previezli vo vážnom stave
Na miesto vrtuľníkom Letky Ministerstva vnútra SR dopravili záchranárov HZS.
Autor TASR
Vysoké Tatry 27. júna (TASR) - V oblasti Velickej steny vo Vysokých Tatrách spadol v sobotu poľský turista. Utrpel viacero zranení. Pád z výšky približne 150 metrov nahlásili na operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) náhodní horolezci, ktorí ho spozorovali. HZS o tom informovala na webovej stránke.
„Následne HZS kontaktoval ďalší horolezec vystupujúci na Velický zub, ktorý bol rovnako svedkom pádu a videl turistu nehybne ležať v žľabe pod stenou,“ doplnili horskí záchranári. Na miesto vrtuľníkom Letky Ministerstva vnútra SR dopravili záchranárov HZS. Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pri nich vysadila aj lekára. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti turistu s mnohopočetnými zraneniami vo vážnom stave letecky transportovali do nemocnice v Poprade.
„Následne HZS kontaktoval ďalší horolezec vystupujúci na Velický zub, ktorý bol rovnako svedkom pádu a videl turistu nehybne ležať v žľabe pod stenou,“ doplnili horskí záchranári. Na miesto vrtuľníkom Letky Ministerstva vnútra SR dopravili záchranárov HZS. Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pri nich vysadila aj lekára. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti turistu s mnohopočetnými zraneniami vo vážnom stave letecky transportovali do nemocnice v Poprade.