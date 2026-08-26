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Nešťastie v Krompachoch: Skočil do vody a už sa nevynoril

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Do pátrania nasadili aj hasičskú ponorku určenú na vyhľadávanie pod vodnou hladinou.

Autor TASR
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Krompachy 26. augusta (TASR) - Hasiči v Krompachoch pátrali v stredu po osobe vo vodnej ploche, našli ju bez známok života. Udalosť na vodnej ploche bola ohlásená po 11.00 h po tom, ako osoba skočila do vody a nevynorila sa. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

Na miesto boli vyslaní hasiči z Krompách. Do pátrania nasadili aj hasičskú ponorku určenú na vyhľadávanie pod vodnou hladinou. Zapojili sa tiež potápači zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom. Krátko pred 15.00 h sa osobu podarilo nájsť, no bez známok života.
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