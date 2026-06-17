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NEŠŤASTIE V LIPANOCH: Vodič zrazil pri cúvaní päťročné dievča

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť. Pripomína, že s prichádzajúcimi prázdninami trávia deti viac času vonku a pri hre nemusia dostatočne vnímať dianie okolo seba.

Autor TASR
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Lipany 17. júna (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví po tom, ako v Lipanoch narazilo osobné auto do päťročného dievčaťa. Dieťa vyviazlo z nehody so zranením. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k nehode došlo v utorok (16. 6.) na ulici Za traťou.

Hovorkyňa doplnila, že 21-ročný vodič cúval s osobným vozidlom mimo cestu a narazil do dieťaťa. Presnými okolnosťami nehody, mierou zavinenia aj jej príčinou sa naďalej zaoberajú.

Polícia apeluje na zvýšenú opatrnosť. Pripomína, že s prichádzajúcimi prázdninami trávia deti viac času vonku a pri hre nemusia dostatočne vnímať dianie okolo seba.
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