Nešťastie v Novoti: Auto zrazilo dieťa na priechode pre chodcov
Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách maximálne opatrní.
Autor TASR
Novoť 6. marca (TASR) - V piatok v ranných hodinách sa v obci Novoť v okrese Námestovo na ceste číslo III/2270 stala dopravná nehoda, pri ktorej došlo na priechode pre chodcov k stretu osobného motorového vozidla s maloletým dieťaťom. Dieťa utrpelo zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„U vodiča bola vykonaná dychová skúška, ako aj predbežný test na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, oba s negatívnym výsledkom,“ spresnila polícia s tým, že ďalšie okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Polícia zároveň apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli na cestách maximálne opatrní. „Chodcov vyzývame, aby pred vstupom na priechod pre chodcov vždy sledovali situáciu na ceste a uistili sa, že ich vodič vidí a dáva im prednosť. Vodičov zároveň žiadame, aby sa počas jazdy plne venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v premávke a znížili rýchlosť najmä na miestach so zvýšeným pohybom chodcov a detí,“ upozornili policajti. Dodali, že práve opatrnosť a vzájomná ohľaduplnosť môžu zabrániť tragickým udalostiam na cestách.
