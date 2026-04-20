Pondelok 20. apríl 2026
NEŠŤASTIE V PREŠOVE: Žena neprežila zrážku s vlakom

Ilustračné foto Foto: TASR

Autor TASR
Prešov 20. apríla (TASR) - Poverený príslušník odboru železničnej polície v Prešove rieši prípad, pri ktorom prišla o život 58-ročná žena. Došlo k nemu v nedeľu (19. 4.) podvečer na železničnom služobnom priechode na Masarykovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, žena prechádzala na bicykli cez priechod na Masarykovej ulici, smerom na nástupište č. 7 popred prichádzajúci osobný vlak.

„Došlo k zrážke vlaku so ženou, ktorá utrpela závažné zranenia. V kritickom stave bola prevezená do nemocnice,“ povedala Ligdayová s tým, že polícia začala trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví. Keďže žena neskôr zraneniam podľahla, vec bude podľa hovorkyne prekvalifikovaná na trestný čin usmrtenia.

Ako dodala Ligdayová, rušňovodič nebol pod vplyvom alkoholu.
