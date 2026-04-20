NEŠTASTIE V TATRÁCH: Skialpinistka si poranila hrudnú časť chrbtice
Autor TASR
Demänovská Dolina 20. apríla (TASR) - Skialpinistka v Nízkych Tatrách si v nedeľu (19. 4.) pri lyžovaní vo freeride zóne v severozápadnej časti Chopku pádom s nárazom do skaly spôsobila úraz hrudnej časti chrbtice, ako aj viaceré ďalšie poranenia. Horská záchranná služba (HZS) informovala na webe, že 44-ročná Slovenka sa nachádzala približne v polovici Dievčenského žľabu.
Na miesto smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry - Jasná, ktorí k pacientke zlyžovali, vyšetrili ju, zafixovali a pripravili na leteckú evakuáciu zo žľabu. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Banskej Bystrice, ktorá po medzipristátí na Priehybe pribrala na palubu vrtuľníka ďalších záchranárov HZS.
„Z paluby vrtuľníka sa posádke podarilo lokalizovať presné miesto nehody, následne boli pomocou palubného podvesu k zranenej vysadení lekár spolu s horským záchranárom. Štyridsaťštyriročná slovenská skialpinistka si pri približne 100-metrovom páde poranila hrudník. Z miesta bola evakuovaná pomocou lanovej techniky. Počas medzipristátia jej lekár doplnil potrebné ošetrenie a po preložení na palubu vrtuľníka bola v stabilizovanom stave, no s vážnym poranením chrbtice v hrudnej oblasti letecky transportovaná do Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku,“ spresnila VZZS Air Transport-Europe na sociálnej sieti.
Krátko nato prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pre ďalšieho lyžiara po dlhom páde vo voľnom teréne. Podobná nehoda ako v predošlom prípade sa stala v Retranslačnom žľabe. Tento lyžiar sa však vyhol vážnejším zraneniam a do príchodu záchranárov na miesto, pokračoval samostatne ďalej. „HZS upozorňuje na nestále snehové podmienky v severných žľaboch, ktoré sa s nadmorskou výškou menia a vyžadujú si dobré technické zručnosti pri lyžovaní v náročnom teréne,“ podotkli horskí záchranári.
