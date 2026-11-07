Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. november 2026Meniny má René
< sekcia Regióny

NEŠŤASTNÝ NÁRAZ: Mladého cyklistu zastavila rampa

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Žiadosť o súčinnosť pri zásahu prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS prostredníctvom tiesňovej linky 155.

Autor TASR
Spišské Tomášovce 7. novembra (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v sobotu popoludní v obci Spišské Tomášovce v okrese Spišská Nová Ves, kde sa pri jazde na bicykli zranil 13-ročný chlapec. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS), narazil do rampy.

Žiadosť o súčinnosť pri zásahu prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS prostredníctvom tiesňovej linky 155. Na miesto vyrazili horskí záchranári z oblastného strediska Slovenský raj, ktorí chlapca vyšetrili a poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. „Chlapec bol následne odovzdaný posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenie,“ uviedli horskí záchranári.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom

Fotoreportér TASR M.Svítok priblíži fotografovanie a lietanie s dronmi

Ministerstvo vnútra SR vypravilo na Ukrajinu tonu humanitárnej pomoci

HRABKO: Medzivládne konzultácie slúžia aj na rýchlu výmenu informácií