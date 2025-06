NESTIHOL UTIECŤ: Motorkára policajti zadržali

Rimavská Sobota 25. júna (TASR) - Polícia v Rimavskej Sobote zadržala 40-ročného motocyklistu, ktorý najskôr unikal pred policajnou hliadkou a ujsť sa pokúšal aj potom, ako s motorkou narazil do osobného auta. Muž jazdil bez vodičského oprávnenia, polícii pri kontrole vydal aj podozrivú látku. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



K udalosti došlo ešte v pondelok (23. 6.) v blízkosti centra Rimavskej Soboty, keď sa policajná hliadka pokúsila zastaviť neprimerane jazdiaceho motocyklistu. Muž na výzvu nereagoval, zrýchlil a policajtom začal unikať.



„Motocyklista po tom, ako vošiel do kruhového objazdu, narazil do osobného auta a z motocykla spadol. Následne sa postavil a z miesta začal utekať preč. Nakoniec sa hliadke muža podarilo zadržať,“ priblížila polícia.



Pri zadržaní muža museli policajti použiť aj donucovacie prostriedky. Hliadka následne zistila, že 40-ročný motorkár nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Muž na mieste vydal aj látku, pri ktorej existuje podozrenie, že má súvis s drogovou trestnou činnosťou.



„Policajti takisto zistili, že na motocykli boli umiestnené tabuľky s evidenčným číslom, ktoré sú v pátraní. V prípade zisťovania, kto je majiteľom motocykla, sme požiadali o spoluprácu aj kolegov zo zahraničia,“ priblížila polícia. Muža obvinili z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, podaný bol aj podnet na jeho väzobné stíhanie.