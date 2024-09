Netradičné večerné prehliadky v Strečne predstavia chute stredoveku

Strečno 9. septembra (TASR) - Netradičné večerné prehliadky na hrade Strečno vrátia jeho návštevníkov do stredoveku s jeho charakteristickými vôňami a chuťami. Prehliadky sa uskutočnia v stredu (11. 9.) od 20.00 do 22.00 h. TASR o tom informovala Katarína Maršalová z Považského múzea v Žiline.



Návštevníkov čaká popri ohňovej šou koncert v kaplnke a pochutnať si budú môcť na špecialitách dobovej kuchyne v podaní Cechu Terra de Selinan. "Atmosféru nezabudnuteľného večera podčiarknu svietiace sféry Mesiaca a Marsu od Krajskej hvezdárne v Žiline," priblížila Maršalová.



Podľa jej slov účastníci prehliadok zapoja počas nich všetkých päť svojich zmyslov. "Stredovek však rozhodne nepatril medzi obdobia, ktoré by sa vyznačovali vábnymi vôňami. Návštevníci sa presvedčia aj o tom, ako to kedysi voňalo v šľachtických sídlach," dodala Maršalová.