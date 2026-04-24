OBĽÚBENÁ PREDAJŇA v Trenčíne je v problémoch: Colníci tam našli drogy
Kontrolu vykonali 21. apríla v predajných a skladových priestoroch, kde sa látka nachádzala v krabiciach a vreciach.
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 24. apríla (TASR) - Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trenčín odhalili pri kontrole trafiky v Trenčíne väčšie množstvo podozrivej svetlozelenej látky. Podľa predbežných informácií môže ísť o jeden z najväčších záchytov psychotropnej látky kratom na Slovensku. Informoval o tom hovorca Finančnej správy Daniel Kováč.
Kontrolu vykonali 21. apríla v predajných a skladových priestoroch, kde sa látka nachádzala v krabiciach a vreciach. Zamestnanec uviedol, že ide o kratom. Keďže ide o zakázanú omamnú a psychotropnú látku, finančná správa okamžite kontaktovala Kriminálny úrad finančnej správy a políciu. Prípad si na mieste prevzala Polícia SR, presné množstvo určí vyšetrovanie.
„Kontrola zároveň odhalila aj porušenia pri tabakových výrobkoch - 32 balení bez kontrolnej známky a 15 balení s nesprávnym označením. Prevádzkovateľ nevedel preukázať ich pôvod. Tovar bol zaistený, predbežná škoda na spotrebnej dani presahuje 100 eur,“ doplnil Kováč.
