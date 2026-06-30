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Neúprosné horúčavy: Záchranári evidujú 125 kolapsov z tepla
Zdravotníci sa s kolapsami najčastejšie stretávajú u seniorov, ktorí aj počas najväčších horúčav pracujú v záhrade alebo vykonávajú fyzicky náročné činnosti na priamom slnku.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 30. júna (TASR) - Záchranári evidujú za pondelok (29. 6.) 125 kolapsov z tepla. Z toho 84 pacientov transportovali do nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„Najviac výjazdov (19) bolo uskutočnených v Košickom kraji a v Prešovskom kraji (18). Zhodne po 17 zásahov evidujeme v Bratislavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji, a to sedem zásahov,“ priblížila Klimešová.
V Nových Zámkoch ošetrili na urgente 565 pacientov
Zdravotníci vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch ošetrili počas extrémnych horúčav na urgentnom príjme 565 pacientov. V internej ambulancii bolo ošetrených 245 pacientov, 43 z nich prišlo z dôvodu kolapsu alebo pocitu na odpadnutie. V chirurgickej ambulancii bolo ošetrených 320 pacientov, z nich 23 utrpelo úraz po páde spôsobenom závratom alebo náhlou nevoľnosťou, informovala nemocnica.
Nemocnica upozornila, že nie vždy išlo o kolaps spôsobený iba vysokou teplotou. Za zhoršením zdravotného stavu stáli aj ďalšie faktory, ako sú dehydratácia, nízky krvný tlak, ochorenia srdca a ciev, užívanie niektorých liekov či celkové vyčerpanie organizmu.
Zdravotníci sa s kolapsami najčastejšie stretávajú u seniorov, ktorí aj počas najväčších horúčav pracujú v záhrade alebo vykonávajú fyzicky náročné činnosti na priamom slnku.
„Najviac výjazdov (19) bolo uskutočnených v Košickom kraji a v Prešovskom kraji (18). Zhodne po 17 zásahov evidujeme v Bratislavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji, a to sedem zásahov,“ priblížila Klimešová.
V Nových Zámkoch ošetrili na urgente 565 pacientov
Zdravotníci vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch ošetrili počas extrémnych horúčav na urgentnom príjme 565 pacientov. V internej ambulancii bolo ošetrených 245 pacientov, 43 z nich prišlo z dôvodu kolapsu alebo pocitu na odpadnutie. V chirurgickej ambulancii bolo ošetrených 320 pacientov, z nich 23 utrpelo úraz po páde spôsobenom závratom alebo náhlou nevoľnosťou, informovala nemocnica.
Nemocnica upozornila, že nie vždy išlo o kolaps spôsobený iba vysokou teplotou. Za zhoršením zdravotného stavu stáli aj ďalšie faktory, ako sú dehydratácia, nízky krvný tlak, ochorenia srdca a ciev, užívanie niektorých liekov či celkové vyčerpanie organizmu.
Zdravotníci sa s kolapsami najčastejšie stretávajú u seniorov, ktorí aj počas najväčších horúčav pracujú v záhrade alebo vykonávajú fyzicky náročné činnosti na priamom slnku.