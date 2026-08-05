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NEÚPROSNÉ HORÚČAVY: Viacero pacientov navštívilo urgent

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubaeur

Vo všeobecnosti patria medzi najohrozenejšie skupiny seniori, najmä osamelo žijúci, pacienti s chronickými ochoreniami, malé deti alebo manuálne pracujúci v horúcom prostredí.

Autor TASR
Dunajská Streda 5. augusta (TASR) - Počas uplynulých dvoch dní ošetrili na urgentnom príjme dunajskostredskej nemocnice viac ako 50 pacientov. U 20 z nich bol dôvodom návštevy zhoršený zdravotný stav súvisiaci s aktuálnym horúcim počasím. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals SK Jana Fedáková.

„Najčastejšie išlo o pacientov vo vekovej skupine nad 50 rokov a seniorov. Medzi opakujúce sa diagnózy patrili najmä dehydratácia, kolapsové stavy a zvýšený krvný tlak. Z celkového počtu ošetrených pacientov na urgente boli deviati hospitalizovaní,“ spresnila Fedáková.

Vo všeobecnosti patria medzi najohrozenejšie skupiny seniori, najmä osamelo žijúci, pacienti s chronickými ochoreniami, malé deti, manuálne pracujúci v horúcom prostredí a športovci, ktorí podceňujú riziká extrémnych teplôt.
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