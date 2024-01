Neurologickú JIS v Dolnooravskej nemocnici obnovili za vyše milión eur

Dolný Kubín 31. januára (TASR) - Neurologickú JIS v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne zrekonštruovali za viac ako milión eur. Okrem stavebných úprav zainvestovali aj do modernej zdravotníckej techniky. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.



"Vzniklo osem nových lôžok JIS a jedna dvojlôžková izba pre pacientov, nové sociálne a hygienické priestory pre personál, priestory pre zdravotné sestry, telocvičňa, alternatívna lôžková izba či miestnosť pre psychológa," vymenovala Lacová.



Súčasťou projektu boli aj investície do materiálno-technologického vybavenia a modernej zdravotníckej techniky. Zvýšila sa tak kapacita, obslužnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti. "Vďaka modernej technológii tiež dôjde k zníženiu energetických a prevádzkových nákladov," doplnila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej technológie financovali prostredníctvom nenávratného finančného príspevku vo výške 1.399.418 eur so spolufinancovaním ŽSK v sume 69.971 eur.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová pripomenula, že do každého z krajských zariadení pravidelne investujú. "V predchádzajúcom období sme v dolnokubínskej nemocnici zmodernizovali a rozšírili lôžkovú časť ortopedického oddelenia, vynovili sme priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Rekonštrukciou prešlo aj detské oddelenie, pacientov na urgentnom príjme vyšetrujú novými prístrojmi," uviedla.



Dolnooravská nemocnica má 300 lôžok a pôsobí pre spádovú oblasť 77.000 obyvateľov.