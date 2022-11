Neúspešný kandidát J. Laco napokon nedal prepočítať hlasy

Liptovský Mikuláš 11. novembra (TASR) – Neúspešný kandidát na primátora Liptovského Mikuláša Ján Laco napokon nedal prepočítať hlasy v komunálnych voľbách. Oznámil to v piatok na sociálnej sieti.



Bývalého hokejového brankára a reprezentanta delilo od víťazstva 57 hlasov. Krátko po voľbách sa vyjadril, že zvažuje prepočítanie. K tomu napokon nedošlo. "Cítim to tak, že by som vyvolal ďalší konflikt a spor. A to som nikdy nechcel a nechcem ani teraz. Ak boli akékoľvek pochybnosti o priebehu volieb, v prvom rade sa to malo riešiť vo volebných miestnostiach a komisiách," uviedol v piatok Laco.



Podotkol, že ho mrzí volebná účasť. Aj tá podľa jeho slov ukazuje, že Liptovský Mikuláš možno zmenu nechcel až tak veľmi.



Mestská volebná komisia v Liptovskom Mikuláši koncom októbra deklarovala, že komunálne voľby prebehli zákonným spôsobom. Kreslo primátora obhájil Ján Blcháč. Ten povedal, že rešpektuje výsledky volieb a považuje ich za právoplatné.