Bratislava 7. júla (TASR) - Neúspešný uchádzač v tendri na novú nemocnicu v Prešove podal námietky voči výsledkom verejného obstarávania. Námietkové konanie sa začalo 30. júna. Vyplýva to z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) pripustil, že konanie môže výstavbu nemocnice predĺžiť.



„V tomto prípade prebieha proces, ktorý vyžaduje zákon o verejnom obstarávaní a v zásade nemám ešte vedomosť o tom, že by bola podpísaná zmluva. Boli len prijaté výsledky ponukového konania,“ ozrejmil Kaliňák minulý týždeň v reakcii na novinárske otázky.



Pripustil existenciu rizika, že námietkové konanie výstavbu nemocnice predĺži. Podľa svojich slov je však zatiaľ optimista. „To riziko tu je, budeme sa s tým snažiť intenzívne pracovať. (...) Myslím, že tá hlavná časť budovy bude mať šancu, aby sa v niekoľkých najbližších týždňoch rozbehla,“ doplnil.



Zdravotnícka analytička a bývalá štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková zdôraznila, že kontrolovaný subjekt nateraz nesmie uzatvoriť zmluvu s víťazným uchádzačom, až kým úrad buď konanie nezastaví alebo námietky nezamietne. Problém podľa nej nastáva z pohľadu plnenia lehôt plánu obnovy. „Hrubú stavbu je potrebné odovzdať do konca augusta 2026, a v zmluve (ktorá je výsledkom tejto súťaže a zatiaľ sa nemôže uzavrieť) je lehota plnenia 18 mesiacov, čo nijako časovo do konca augusta nevychádza,“ vysvetlila.



Úspešným uchádzačom v súťaži sa stala skupina dodávateľov BEKOR, ktorá ponúkla cenu vyše 451,11 milióna eur bez DPH. Druhým uchádzačom bola skupina dodávateľov Nemocnica Prešov, ktorá ponúkala cenu viac ako 476,59 milióna eur. Rozhodovala najnižšia cena.



Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. S jej výstavbou sa začalo vlani a podľa harmonogramu by mala byť postavená do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.



Na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove pôjde z plánu obnovy 195 miliónov eur. Zvyšných 255 miliónov eur dofinancuje štát z vlastného rozpočtu, konkrétne z kapitoly rezortu obrany.











