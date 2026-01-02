Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEUVERITEĽNÉ: Jazdil bez vodičáku, auto nemalo 9 rokov platné EČV

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Policajti vodičovi ďalšiu jazdu zakázali a neplatné evidenčné čísla zadržali.

Autor TASR
Želiezovce 2. januára (TASR) - Vodič bez vodičského oprávnenia jazdil takmer deväť rokov na vozidle s neplatnými evidenčnými číslami. Jeho jazdu ukončili až policajti nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Policajti vykonávali hliadkovú službu v Želiezovciach, kde na parkovisku spozorovali vozidlo Fiat Punto s neplatnými evidenčnými číslami. Vozidlo zastavili a vodiča vyzvali, aby predložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla. Vodič doklady nepredložil. Následná lustrácia potvrdila, že 37-ročný muž vodičské oprávnenie nikdy ani nemal. Zahraničné evidenčné čísla z vozidla mali obmedzenú platnosť. Tá skončila ešte v marci 2017.

Policajti vodičovi ďalšiu jazdu zakázali a neplatné evidenčné čísla zadržali.

.

