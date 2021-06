Nevesty chcú byť krásne v každom čase, dokazuje výstava v Trnave

Trnava 18. júna (TASR) - Západoslovenské múzeum v Trnave na výstave Svadobné šaty predstavuje kolekciu 38 svadobných šiat zo súkromnej zbierky etnologičky a zberateľky Jany Mládek Rajniakovej. Vystavené sú exempláre, ktoré nevesty nosili od štyridsiatych rokov minulého storočia až po rok 2016, uviedla kurátorka výstavy Lucia Duchoňová. Dokumentujú, ako uviedla, vývoj jednotlivých období, materiálov, ktoré sa používali, a krajčírskych techník.



Jana Mládek Rajniaková žije v obci Iňa pri Leviciach a zberateľstvu svadobných šiat sa venuje už niekoľko rokov. „Prvým impulzom sa stali šaty, ktoré našla náhodou v jednom opustenom dome a bolo jej ich ľúto zničiť. O chvíľu k nim pridala šaty po svojej mame a starej mame, a tak začala tvoriť zbierku, ktorá dnes predstavuje 125 originálnych šiat pozostávajúcich výlučne z darov,“ informovala Duchoňová. Zo začiatku zberateľka oslovovala kamarátky a známych, no v súčasnosti ju už ľudia sami vyhľadávajú, aby jej zverili šaty, ktoré patrili buď im alebo príbuzným. K šatám sa pridali rôzne svadobné doplnky, ako závoje, čelenky, rukavičky či svadobné pierka.



„Najstarším kúskom zbierky je svadobný diadém používaný ako ozdoba hlavy nevesty z 20. rokov 20. storočia. Najstaršie šaty sú z roku 1943 a zberateľke ich darovala Daniela Szigli Masopustová po jej starej mame, ktorá si ich ušila a aj vyšila sama,“ opísala Duchoňová. Výber šiat na výstave v Trnave je ukážkou módnych trendov v jednotlivých desaťročiach až po súčasnosť. „Najstaršie vystavené svadobné šaty pochádzajú z Košíc a ich nositeľka, pani Jurčová, sa v nich vydávala v roku 1947. Zaujímavosťou sú aj viacgeneračné šaty, v ktorých sa vydávala matka a neskôr dcéra,“ doplnila Duchoňová.



Uviedla, že v štyridsiatych a päťdesiatych rokoch si šaty nevesty často šili a ozdobovali samy, bolo málo vzorov, a tak kopírovali jedna druhú a svadobné šaty majú určité prvky uniformity. “V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch to už bolo bohatšie, mali predobrazy aj v zahraničných časopisoch, či čerpali prípadne zo vzorov ľudovej kultúry,“ uviedla.



Výstava bude pre návštevníkov trnavského múzea sprístupnená do 15. novembra.