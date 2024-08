NEVIDEI STE HO? Polícia žiada o pomoc ohľadom znečistenej fontány

Bratislava 9. augusta (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc v súvislosti s mužom, ktorý kontaminoval vodu vo fontáne v Bratislave. Spôsobil tak škodu vo výške 3000 eur. Osoba na fotografii by vedela prispieť k objasneniu skutku. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Neznámy páchateľ kontaminoval vodu, ktorá sa nachádzala vo fontáne, tak, že do nej vlial neznámu tekutinu, následkom čoho vznikli na povrchu vody viditeľné mastné fľaky," priblížili policajti. K skutku podľa nich došlo v nedeľu (4. 8.) okolo 17.30 h na parkovisku Lužnej ulice.



Akékoľvek informácie, ktoré by viedli k zisteniu totožnosti osoby na fotkách, možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na profile polície na sociálnej sieti.