< sekcia Regióny
Nevideli ste ho? Hľadajú 69-ročného muža z Centra sociálnych služieb
Nezvestný muž má oblečené tričko tmavej farby, tmavú mikinu s dlhým rukávom, prešívanú zimnú vestu tmavej farby, tmavé bavlnené tepláky a obuté by mal mať tmavé pánske papuče na zips.
Autor TASR
Čadca 12. decembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po nezvestnom 69-ročnom Mariánovi Maceášovi. Ako klient Centra sociálnych služieb (CSS) Makov vo štvrtok (11. 12.) o 8.00 h neohlásene odišiel z CSS a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Jeho pohyb nie je známy, rád cestuje vlakom a autobusom. Menovaný je 165 centimetrov vysoký, má strednú postavu, krátke sivé vlasy a modré oči,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že nezvestný muž má oblečené tričko tmavej farby, tmavú mikinu s dlhým rukávom, prešívanú zimnú vestu tmavej farby, tmavé bavlnené tepláky a obuté by mal mať tmavé pánske papuče na zips. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
„Jeho pohyb nie je známy, rád cestuje vlakom a autobusom. Menovaný je 165 centimetrov vysoký, má strednú postavu, krátke sivé vlasy a modré oči,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že nezvestný muž má oblečené tričko tmavej farby, tmavú mikinu s dlhým rukávom, prešívanú zimnú vestu tmavej farby, tmavé bavlnené tepláky a obuté by mal mať tmavé pánske papuče na zips. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.