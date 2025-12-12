Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nevideli ste ho? Hľadajú 69-ročného muža z Centra sociálnych služieb

Snímka hľadanej osoby. Foto: Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

Nezvestný muž má oblečené tričko tmavej farby, tmavú mikinu s dlhým rukávom, prešívanú zimnú vestu tmavej farby, tmavé bavlnené tepláky a obuté by mal mať tmavé pánske papuče na zips.

Autor TASR
Čadca 12. decembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po nezvestnom 69-ročnom Mariánovi Maceášovi. Ako klient Centra sociálnych služieb (CSS) Makov vo štvrtok (11. 12.) o 8.00 h neohlásene odišiel z CSS a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Jeho pohyb nie je známy, rád cestuje vlakom a autobusom. Menovaný je 165 centimetrov vysoký, má strednú postavu, krátke sivé vlasy a modré oči,“ priblížila Šefčíková.

Doplnila, že nezvestný muž má oblečené tričko tmavej farby, tmavú mikinu s dlhým rukávom, prešívanú zimnú vestu tmavej farby, tmavé bavlnené tepláky a obuté by mal mať tmavé pánske papuče na zips. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.

