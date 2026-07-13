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Nevideli ste ho? Pátra po 69-ročnom mužovi z Dubnice nad Váhom
Nezvestný muž je vysoký 185 centimetrov. Má 80 kilogramov, modro-zelené oči, čierne vlasy strednej dĺžky, na krátko pristrihnutú bradu a fúzy šedej farby.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 13. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 69-ročnom Petrovi Holbovi z Dubnice nad Váhom. Muž bol naposledy v kontakte so svojou rodinou v sobotu (11. 7.), od tej doby nepodal žiadnu správu o svojom súčasnom pobyte. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Nezvestný muž je vysoký 185 centimetrov. Má 80 kilogramov, modro-zelené oči, čierne vlasy strednej dĺžky, na krátko pristrihnutú bradu a fúzy šedej farby. Má pomalú chôdzu a plynulú reč. Naposledy mal na sebe oblečené zeleno-hnedé tričko s čiernym nápisom a čierne športové nohavice, obuté mal biele tenisky.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známe číslo 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Nezvestný muž je vysoký 185 centimetrov. Má 80 kilogramov, modro-zelené oči, čierne vlasy strednej dĺžky, na krátko pristrihnutú bradu a fúzy šedej farby. Má pomalú chôdzu a plynulú reč. Naposledy mal na sebe oblečené zeleno-hnedé tričko s čiernym nápisom a čierne športové nohavice, obuté mal biele tenisky.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známe číslo 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.