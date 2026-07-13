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Nevideli ste ho? Pátra po 69-ročnom mužovi z Dubnice nad Váhom

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Na snímke nezvestný Peter Holba z Dubnice nad Váhom. Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Nezvestný muž je vysoký 185 centimetrov. Má 80 kilogramov, modro-zelené oči, čierne vlasy strednej dĺžky, na krátko pristrihnutú bradu a fúzy šedej farby.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 13. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 69-ročnom Petrovi Holbovi z Dubnice nad Váhom. Muž bol naposledy v kontakte so svojou rodinou v sobotu (11. 7.), od tej doby nepodal žiadnu správu o svojom súčasnom pobyte. TASR o tom v pondelok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Nezvestný muž je vysoký 185 centimetrov. Má 80 kilogramov, modro-zelené oči, čierne vlasy strednej dĺžky, na krátko pristrihnutú bradu a fúzy šedej farby. Má pomalú chôdzu a plynulú reč. Naposledy mal na sebe oblečené zeleno-hnedé tričko s čiernym nápisom a čierne športové nohavice, obuté mal biele tenisky.

Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známe číslo 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
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