Utorok 24. marec 2026
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 15-ročnom Aurelovi Kudríkovi zo Žiliny

Na snímke hľadaná osoba. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj﻿

Na snímke hľadaná osoba. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Autor TASR
Žilina 24. marca (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 15-ročnom Aurelovi Kudríkovi zo Žiliny. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Menovaný v ranných hodinách odišiel z miesta trvalého bydliska a doposiaľ o sebe nepodal žiadnu správu. Jeho pohyb a pobyt nie je známy,“ uviedla Šefčíková.

Aurel je vysoký 170 centimetrov, má štíhlu postavu a krátke čierne vlasy. Na ľavej strane hlavy má vyholený tvar blesku a v obočí má vyholený pásik. Oblečenú má sivú bundu s kapucňou a bielym pásom cez hruď, čierne tepláky s bielymi pásikmi po stranách a obuté má čierne členkové tenisky.

„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu Trestného zákona, ktorá ruší nahradenie ÚOO

BARÁK: Z DNA nezistíte len možné choroby, ale aj váš pôvod či talent

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená