< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 15-ročnom Aurelovi Kudríkovi zo Žiliny
Autor TASR
Žilina 24. marca (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 15-ročnom Aurelovi Kudríkovi zo Žiliny. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Menovaný v ranných hodinách odišiel z miesta trvalého bydliska a doposiaľ o sebe nepodal žiadnu správu. Jeho pohyb a pobyt nie je známy,“ uviedla Šefčíková.
Aurel je vysoký 170 centimetrov, má štíhlu postavu a krátke čierne vlasy. Na ľavej strane hlavy má vyholený tvar blesku a v obočí má vyholený pásik. Oblečenú má sivú bundu s kapucňou a bielym pásom cez hruď, čierne tepláky s bielymi pásikmi po stranách a obuté má čierne členkové tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
