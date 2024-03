NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 16-ročnom Dávidovi z Rimavskej Soboty

Bratislava 8. marca (TASR) - Banskobystrická polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 16-ročnom Dávidovi z Rimavskej Soboty. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Hľadaný podľa polície v piatok ráno okolo 7.30 h vystúpil z auta pred strednou odbornou školou na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote, ktorú navštevuje prvý rok. "Do školy však nešiel. Podľa zistených informácií nie je vylúčené, že odišiel do Rakúska," ozrejmili policajti.



Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť k jeho vypátraniu, môžu občania oznámiť na telefónnom čísle 158.