NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy

Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi. Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Menovaný bol naposledy videný v stredu 6. augusta na Kalinčiakovej ulici v Bratislave, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy.

Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Polícia vyhlásila pátranie po 17-ročnom Petrovi Grancovi z Bratislavy. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Menovaný bol naposledy videný v stredu 6. augusta na Kalinčiakovej ulici v Bratislave, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ priblížil hovorca.

Spresnil, že akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

