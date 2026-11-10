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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 25-ročnom Samuelovi z Trenčianskych Teplíc
Samuel je vysoký 173 centimetrov, chudej postavy. Má nakrátko ostrihané hnedé vlasy, hnedé oči.
Autor TASR
Trenčianske Teplice 10. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 25-ročnom Samuelovi z Trenčianskych Teplíc. Nezvestný je od 19. októbra. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Samuel je vysoký 173 centimetrov, chudej postavy. Má nakrátko ostrihané hnedé vlasy, hnedé oči. Na ľavom líci má kruhovú jazvu veľkú asi jeden centimeter. Popis oblečenia nie je zistený.
Akékoľvek informácie o hľadanom je možné oznámiť na policajné telefónne číslo 158, prípadne formou súkromnej správy na profile trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Samuel je vysoký 173 centimetrov, chudej postavy. Má nakrátko ostrihané hnedé vlasy, hnedé oči. Na ľavom líci má kruhovú jazvu veľkú asi jeden centimeter. Popis oblečenia nie je zistený.
Akékoľvek informácie o hľadanom je možné oznámiť na policajné telefónne číslo 158, prípadne formou súkromnej správy na profile trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.