Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. november 2026Meniny má Tibor
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 25-ročnom Samuelovi z Trenčianskych Teplíc

.
Snímka nezvestnej osoby. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Samuel je vysoký 173 centimetrov, chudej postavy. Má nakrátko ostrihané hnedé vlasy, hnedé oči.

Autor TASR
Trenčianske Teplice 10. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 25-ročnom Samuelovi z Trenčianskych Teplíc. Nezvestný je od 19. októbra. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Samuel je vysoký 173 centimetrov, chudej postavy. Má nakrátko ostrihané hnedé vlasy, hnedé oči. Na ľavom líci má kruhovú jazvu veľkú asi jeden centimeter. Popis oblečenia nie je zistený.

Akékoľvek informácie o hľadanom je možné oznámiť na policajné telefónne číslo 158, prípadne formou súkromnej správy na profile trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.


.

Neprehliadnite

Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP

Strelec z Krakova podľahol zraneniam

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú