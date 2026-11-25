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NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po 29-ročnom M. Matejkovičovi z Myjavy
Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, váži asi 60 kilogramov, má štíhlu postavu, hnedé oči a čierne vlasy.
Autor TASR
Myjava 25. novembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 29-ročnom Milanovi Matejkovičovi z Myjavy. Muž odcestoval 27. októbra vlakom do Nemecka, pričom posledný kontakt s rodinou mala polícia zaznamenaný 10. novembra. Odvtedy sa nikomu neozval ani o sebe nepodal žiadnu správu. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, váži asi 60 kilogramov, má štíhlu postavu, hnedé oči a čierne vlasy. Popis oblečenia v čase odchodu nie je známy. Polícia zverejnila jeho fotografiu na sociálnej sieti, upozorňuje však, že jeho vzhľad sa mohol zmeniť.
Akékoľvek informácie o nezvestnom mužovi môžu ľudia oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom sociálnych sietí.
Nezvestný muž je vysoký približne 185 centimetrov, váži asi 60 kilogramov, má štíhlu postavu, hnedé oči a čierne vlasy. Popis oblečenia v čase odchodu nie je známy. Polícia zverejnila jeho fotografiu na sociálnej sieti, upozorňuje však, že jeho vzhľad sa mohol zmeniť.
Akékoľvek informácie o nezvestnom mužovi môžu ľudia oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom sociálnych sietí.