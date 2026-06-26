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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 29-ročnom Róbertovi Torčíkovi zo Žiliny
Menovaný je nezvestný od 22. júna, kedy vo večerných hodinách odišiel z miesta trvalého pobytu.
Autor TASR
Žilina 26. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 29-ročnom Róbertovi Torčíkovi zo Žiliny. TASR o tom v piatok informoval Peter Ondák z komunikačného oddelenia Krajského riaditeľstva PZ v Žiline.
Menovaný je nezvestný od 22. júna, kedy vo večerných hodinách odišiel z miesta trvalého pobytu. "Od svojho odchodu o sebe nepodal žiadnu správu, do miesta bydliska sa nevrátil a jeho súčasný pobyt nie je známy," uviedol Ondák.
Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má štíhlu postavu, plavé vlasy a modré oči. Naposledy mal oblečené biele tričko, biele krátke nohavice, bielu šiltovku, obuté mal biele tenisky a so sebou čiernu kapsičku.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzval Ondák.
Menovaný je nezvestný od 22. júna, kedy vo večerných hodinách odišiel z miesta trvalého pobytu. "Od svojho odchodu o sebe nepodal žiadnu správu, do miesta bydliska sa nevrátil a jeho súčasný pobyt nie je známy," uviedol Ondák.
Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má štíhlu postavu, plavé vlasy a modré oči. Naposledy mal oblečené biele tričko, biele krátke nohavice, bielu šiltovku, obuté mal biele tenisky a so sebou čiernu kapsičku.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzval Ondák.