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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 29-ročnom Róbertovi Torčíkovi zo Žiliny

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Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Menovaný je nezvestný od 22. júna, kedy vo večerných hodinách odišiel z miesta trvalého pobytu.

Autor TASR
Žilina 26. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 29-ročnom Róbertovi Torčíkovi zo Žiliny. TASR o tom v piatok informoval Peter Ondák z komunikačného oddelenia Krajského riaditeľstva PZ v Žiline.

Menovaný je nezvestný od 22. júna, kedy vo večerných hodinách odišiel z miesta trvalého pobytu. "Od svojho odchodu o sebe nepodal žiadnu správu, do miesta bydliska sa nevrátil a jeho súčasný pobyt nie je známy," uviedol Ondák.

Nezvestný muž je vysoký 176 centimetrov, má štíhlu postavu, plavé vlasy a modré oči. Naposledy mal oblečené biele tričko, biele krátke nohavice, bielu šiltovku, obuté mal biele tenisky a so sebou čiernu kapsičku.

„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzval Ondák.

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