Štvrtok 16. apríl 2026
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 35-ročnom Erikovi Pilovi z okresu Skalica

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Trnavský kraj

Nezvestný je vysoký približne 165 centimetrov, váži asi 60 kilogramov, má krátke hnedé vlasy a je oholený.

Autor TASR
Moravský Svätý Ján 16. apríla (TASR) - Polícia od stredajšieho (15. 4.) večera intenzívnie pátra po 35-ročnom Erikovi Pilovi z okresu Skalica. Naposledy ho videli v zariadení domova sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne v Senickom okrese, kde je umiestnený na základe rozhodnutia súdu zo zdravotných dôvodov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

„Nezvestný užíva lieky, pričom je dôležité ich pravidelné užívanie. Ich vynechanie môže viesť k zhoršeniu jeho zdravotného stavu a nepredvídateľnému správaniu,“ upozornila polícia. Nezvestný je vysoký približne 165 centimetrov, váži asi 60 kilogramov, má krátke hnedé vlasy a je oholený. Naposledy mal oblečenú čiernu bundu, tmavé nohavice a obuté tenisky. V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestnom je potrebné kontaktovať políciu.

