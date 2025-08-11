Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 42-ročnom Michalovi Kalúzovi z Bratislavy

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Hľadaný je vysoký asi 180 centimetrov, strednej postavy a má hnedé vlasy. Muž je nahladko oholený a má jazvu v oblasti krku.

Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po 42-ročnom Michalovi Kalúzovi z Bratislavy. Naposledy bol videný v nedeľu (10. 8.) o 22.00 h na adrese trvalého bydliska v bratislavskej Petržalke. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Nezvestný o sebe nepodal od uvedeného dňa žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe,“ ozrejmili policajti.

Hľadaný je vysoký asi 180 centimetrov, strednej postavy a má hnedé vlasy. Muž je nahladko oholený a má jazvu v oblasti krku.

Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu hľadaného môže verejnosť ohlásiť polícii telefonicky, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení či prostredníctvom sociálnej siete.

