NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 45-ročnom Martinovi Krásnom z Bratislavy

Bratislava 20. januára (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 45-ročnom Martinovi Krásnom z Podzáhradnej ulice v Bratislave. Nezvestného muža videli naposledy 19. januára v mieste trvalého bydliska. V súčasnosti je miesto jeho pobytu a pohybu neznáme. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Muž mal na sebe oblečenú tmavomodrú sofšelovú zimnú bundu, čiernu zimnú čiapku so šedým lemom, tmavé rifle a tmavé topánky.



Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť so žiadosťou o spoluprácu. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu nezvestnej osoby, je možné oznámiť na telefónne číslo 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne súkromnou správou na profile bratislavskej polícia na sociálnej sieti, kde je zverejnená aj fotografia nezvestného.