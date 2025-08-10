< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 45-ročnom Martinovi Mazúchovi z Pezinka
Menovaný bol naposledy videný 8. augusta na Drevárskej ulici v Pezinku.
Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - Polícia pátra po 45-ročnom Martinovi Mazúchovi z Pezinka. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Menovaný bol naposledy videný 8. augusta na Drevárskej ulici v Pezinku, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ priblížil Szeiff.
Spresnil, že akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
