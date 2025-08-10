Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 10. august 2025Meniny má Vavrinec
< sekcia Regióny

NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 45-ročnom Martinovi Mazúchovi z Pezinka

.
Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Menovaný bol naposledy videný 8. augusta na Drevárskej ulici v Pezinku.

Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - Polícia pátra po 45-ročnom Martinovi Mazúchovi z Pezinka. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Menovaný bol naposledy videný 8. augusta na Drevárskej ulici v Pezinku, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy,“ priblížil Szeiff.

Spresnil, že akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

HRABKO: Ak chce koalícia ďalej vládnuť, musí nájsť dohodu na rozpočte

GLOSUJEME: Západniar na divokom východe

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto (zdá sa) naberá druhý dych