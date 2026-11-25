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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 48-ročnom Jozefovi Danielovi zo Senca
Muž je vysoký 180 centimetrov, má chudú postavu a váži 85 kilogramov.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 48-ročnom Jozefovi Danielovi zo Senca. Muža naposledy videli v utorok (24. 11.) o 13.00 h, keď odišiel z práce na Fučíkovej ulici v Senci na neznáme miesto. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Muž je vysoký 180 centimetrov, má chudú postavu a váži 85 kilogramov. Má hnedé oči, krátke čierne prešedivelé vlasy, strnisko na brade a okuliare s čiernym rámom. Oblečenú mal čiernu páperovú bundu, modré dlhé nohavice a tmavomodré tenisky, so sebou mal čierny ruksak.
Akékoľvek informácie k jeho súčasnému pobytu a pohybu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Muž je vysoký 180 centimetrov, má chudú postavu a váži 85 kilogramov. Má hnedé oči, krátke čierne prešedivelé vlasy, strnisko na brade a okuliare s čiernym rámom. Oblečenú mal čiernu páperovú bundu, modré dlhé nohavice a tmavomodré tenisky, so sebou mal čierny ruksak.
Akékoľvek informácie k jeho súčasnému pobytu a pohybu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.