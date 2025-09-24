< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 59-ročnom Antonovi Trogovi z obce Povina
Autor TASR
Povina 24. septembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Žiline vyhlásilo pátranie po 59-ročnom Antonovi Trogovi z obce Povina v okrese Kysucké Nové Mesto. Menovaný je nezvestný od 3. septembra, kedy bol naposledy videný v meste Žilina. Od tej doby nepodal o sebe žiadnu správu. Jeho súčasný pobyt a pohyb nie je známy. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Nezvestný je vysoký 160 centimetrov, má strednú postavu, krátke hnedé vlasy s plešinou a modré oči. Naposledy mal oblečené šedé teplákové nohavice, čierne tričko s krátkym rukávom, tmavomodrú bundu a čiernu šiltovku.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
