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Nevideli ste ho? Pátrajú po 69-ročnom mužovi
Muž je 200 centimetrov vysoký a má štíhlu postavu.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 69-ročnom Jozefovi Jantusovi, ktorý má trvalý pobyt v Bratislave, prechodný v obci Malé Leváre. Naposledy ho videli v stredu o 8.15 h v priestoroch nemocnice vo štvrtom bratislavskom okrese vedľa nákupného strediska, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Muž je 200 centimetrov vysoký a má štíhlu postavu. Má modré oči, šedivé vlasy, šedivú bradu a fúzy. Oblečené mal červené tričko s čiernym nápisom, čierne krátke nohavice a šedé šľapky, priblížila hovorkyňa.
Dodala, že akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu muža môžu občania oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
Muž je 200 centimetrov vysoký a má štíhlu postavu. Má modré oči, šedivé vlasy, šedivú bradu a fúzy. Oblečené mal červené tričko s čiernym nápisom, čierne krátke nohavice a šedé šľapky, priblížila hovorkyňa.
Dodala, že akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu muža môžu občania oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti polície.