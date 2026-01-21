< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Adamovi Balážovi zo Skalitého
Autor TASR
Skalité 21. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadanom 29-ročnom Adamovi Balážovi zo Skalitého (okres Čadca). Na muža vydal Okresný súd v Žiline, pracovisko Čadca medzinárodný zatýkací rozkaz v trestnej veci podvodu. Jeho súčasný pobyt a pohyb nie sú známe. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Akékoľvek informácie k hľadanej osobe žiada polícia oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na stránke polície na sociálnej sieti.
