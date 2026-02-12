Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po D. Belcákovi z Trnavy obvinenom z podvodu

Polícia pátra po 32-ročnom Denisovi Belcákovi z Trnavy. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Ako uviedla polícia, na muža vydal príkaz na zatknutie Okresný súd Trnava.

Autor TASR
Trnava 12. februára (TASR) - Polícia pátra po 32-ročnom Denisovi Belcákovi z Trnavy, ktorý je obvinený zo spáchania pokračovacieho prečinu podvodu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj jeho fotografiu.

Ako uviedla, na muža vydal príkaz na zatknutie Okresný súd Trnava. „Ak ste mladého muža niekde videli, prípadne máte akékoľvek informácie o jeho súčasnom pobyte, kontaktujte nás na bezplatnom čísle 158 alebo sa dostavte na ktorékoľvek obvodné oddelenie Policajného zboru,“ vyzvala polícia verejnosť.

