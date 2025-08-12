Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Jaroslavovi Janečkovi zo Starej Ľubovne

Polícia pátra po hľadanom 28-ročnom Jaroslavovi Janečkovi zo Starej Ľubovne. Foto: TASR - KR PZ v Prešove

Autor TASR
Stará Ľubovňa 12. augusta (TASR) - Polícia pátra po hľadanom 28-ročnom Jaroslavovi Janečkovi zo Starej Ľubovne. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, na muža bol Okresným súdom v Starej Ľubovni vydaný príkaz na zatknutie. „Hľadaný muž sa v mieste svojho trvalého bydliska nezdržiava, jeho súčasný pobyt nie je známy. Vykonanými previerkami a opatreniami sa ho doposiaľ nepodarilo vypátrať,“ povedala Ligdayová.

Janečka je vysoký približne 165 až 170 centimetrov, strednej postavy, má čierne vlasy a hnedé oči.

Akékoľvek poznatky k hľadanému mužovi môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Starej Ľubovni, telefónnom čísle 0961 833371 alebo linke 158. Informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom profilu polície na sociálnej sieti.
