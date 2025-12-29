< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Marekovi Osadskom z Dlhej nad Oravou
Autor TASR
Dolný Kubín 29. decembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 48-ročnom Marekovi Osadskom z obce Dlhá nad Oravou. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Menovaný je nezvestný od 28. decembra, keď v poobedňajších hodinách odišiel z miesta trvalého bydliska. „Od tejto doby o sebe nepodal žiadne správy. Jeho pohyb a pobyt nie je známy,“ uviedla Kocková.
Doplnila, že nezvestný muž je 175 centimetrov vysoký, má zavalitú postavu, krátke šedivé vlasy a modré oči. Naposledy mal oblečené modré rifle, tmavú bundu, na hlave mal čiapku čiernej farby a obuté svetlohnedé tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
