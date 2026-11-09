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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Martinovi Majtánovi z Bytče

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči, krátke hnedé vlasy a zvláštnym znamením je tetovanie na krku v tvare raka.

Autor TASR
Bytča 9. novembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 24-ročnom Martinovi Majtánovi z Bytče. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Menovaný je nezvestný od 6. novembra, keď bol naposledy videný v mieste svojho trvalého bydliska, odkiaľ odišiel na neznáme miesto. Od tej doby je miesto jeho pohybu a pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.

Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči, krátke hnedé vlasy a zvláštnym znamením je tetovanie na krku v tvare raka. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.

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