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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Martinovi Majtánovi z Bytče
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči, krátke hnedé vlasy a zvláštnym znamením je tetovanie na krku v tvare raka.
Autor TASR
Bytča 9. novembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 24-ročnom Martinovi Majtánovi z Bytče. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaný je nezvestný od 6. novembra, keď bol naposledy videný v mieste svojho trvalého bydliska, odkiaľ odišiel na neznáme miesto. Od tej doby je miesto jeho pohybu a pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči, krátke hnedé vlasy a zvláštnym znamením je tetovanie na krku v tvare raka. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
„Menovaný je nezvestný od 6. novembra, keď bol naposledy videný v mieste svojho trvalého bydliska, odkiaľ odišiel na neznáme miesto. Od tej doby je miesto jeho pohybu a pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči, krátke hnedé vlasy a zvláštnym znamením je tetovanie na krku v tvare raka. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.