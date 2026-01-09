Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Milanovi Kokym z Lučivnej

Osoba v pátraní. Foto: Polícia

Nezvestný je vysoký 185 centimetrov, zavalitej postavy, bez vlasov, má hnedé oči a tmavú bradu s fúzami.

Autor TASR
Lučivná 9. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom Milanovi Kokym z obce Lučivná v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nezvestnosť 49-ročného muža nahlásili na obvodnom oddelení Policajného zboru (PZ) vo Svite vo štvrtok (8. 1.), pričom naposledy ho videli ešte 14. novembra 2025 v mieste bydliska, odkiaľ odišiel taxíkom. Doposiaľ sa nevrátil a ani o sebe nepodal nikomu žiadnu správu.

Nezvestný je vysoký 185 centimetrov, zavalitej postavy, bez vlasov, má hnedé oči a tmavú bradu s fúzami. Na sebe mal modré šľapky, sivé tepláky a tmavomodrú mikinu. Na ľavej ruke má dve veľké hrče z podkožného tuku.

Akékoľvek poznatky o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve PZ v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. Informácie môžu občania poskytnúť aj prostredníctvom stránky Policajného zboru na sociálnej sieti.
