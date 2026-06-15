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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Miroslavovi Hutirovi z Dolného Kubína
Muž je vysoký 170 centimetrov, je strednej postavy, má tmavohnedé krátke vlasy a oči sivej farby.
Autor TASR
Dolný Kubín 15. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 43-ročnom Miroslavovi Hutirovi z Dolného Kubína. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Miroslav Hutira je nezvestný od 13. júna, kedy sa vo večerných hodinách naposledy ozval správou. Jeho posledná známa poloha bola v oblasti obce Spodnji Log v Slovinsku. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. „Nezvestný sa pohybuje na bicykli značky Kellys, čierno-žltej farby. Na bicykli odišiel z Talianska a mal sa vrátiť domov na Slovensko,“ spresnila policajná hovorkyňa.
Muž je vysoký 170 centimetrov, je strednej postavy, má tmavohnedé krátke vlasy a oči sivej farby. Naposledy mal oblečenú tmavomodrú mikinu, cyklistické krátke nohavice a zelenú prilbu.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ podotkla Šefčíková.
Miroslav Hutira je nezvestný od 13. júna, kedy sa vo večerných hodinách naposledy ozval správou. Jeho posledná známa poloha bola v oblasti obce Spodnji Log v Slovinsku. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. „Nezvestný sa pohybuje na bicykli značky Kellys, čierno-žltej farby. Na bicykli odišiel z Talianska a mal sa vrátiť domov na Slovensko,“ spresnila policajná hovorkyňa.
Muž je vysoký 170 centimetrov, je strednej postavy, má tmavohnedé krátke vlasy a oči sivej farby. Naposledy mal oblečenú tmavomodrú mikinu, cyklistické krátke nohavice a zelenú prilbu.
„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ podotkla Šefčíková.