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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Miroslavovi Hutirovi z Dolného Kubína

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Žilinský kraj﻿

Muž je vysoký 170 centimetrov, je strednej postavy, má tmavohnedé krátke vlasy a oči sivej farby.

Autor TASR
Dolný Kubín 15. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom 43-ročnom Miroslavovi Hutirovi z Dolného Kubína. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Miroslav Hutira je nezvestný od 13. júna, kedy sa vo večerných hodinách naposledy ozval správou. Jeho posledná známa poloha bola v oblasti obce Spodnji Log v Slovinsku. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. „Nezvestný sa pohybuje na bicykli značky Kellys, čierno-žltej farby. Na bicykli odišiel z Talianska a mal sa vrátiť domov na Slovensko,“ spresnila policajná hovorkyňa.

Muž je vysoký 170 centimetrov, je strednej postavy, má tmavohnedé krátke vlasy a oči sivej farby. Naposledy mal oblečenú tmavomodrú mikinu, cyklistické krátke nohavice a zelenú prilbu.

„Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru,“ podotkla Šefčíková.

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