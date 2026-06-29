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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po mužovi, na ktorého vydali zatykač
Popis osoby, oblečenia ani zvláštne znamenia nie sú známe.
Autor TASR
Nižný Hrušov 29. júna (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadanom 34-ročnom Jurajovi Adamovi s trvalým pobytom v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na muža vydal Okresný súd Malacky príkaz na zatknutie v trestnej veci prečinu podvodu.
Popis osoby, oblečenia ani zvláštne znamenia nie sú známe. „Akékoľvek poznatky k nezvestnému oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Vranove nad Topľou,“ uviedla hovorkyňa s tým, že informácie môže verejnosť poskytnúť aj na linke 158 alebo prostredníctvom oficiálnej stránky polície na sociálnej sieti.
Popis osoby, oblečenia ani zvláštne znamenia nie sú známe. „Akékoľvek poznatky k nezvestnému oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Vranove nad Topľou,“ uviedla hovorkyňa s tým, že informácie môže verejnosť poskytnúť aj na linke 158 alebo prostredníctvom oficiálnej stránky polície na sociálnej sieti.