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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po mužovi, na ktorého vydali zatykač

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Na snímke 34-ročný Juraj Adam s trvalým pobytom v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou, po ktorom pátra polícia. Foto: TASR - KR PZ v Prešove

Popis osoby, oblečenia ani zvláštne znamenia nie sú známe.

Autor TASR
Nižný Hrušov 29. júna (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadanom 34-ročnom Jurajovi Adamovi s trvalým pobytom v obci Nižný Hrušov v okrese Vranov nad Topľou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na muža vydal Okresný súd Malacky príkaz na zatknutie v trestnej veci prečinu podvodu.

Popis osoby, oblečenia ani zvláštne znamenia nie sú známe. „Akékoľvek poznatky k nezvestnému oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Vranove nad Topľou,“ uviedla hovorkyňa s tým, že informácie môže verejnosť poskytnúť aj na linke 158 alebo prostredníctvom oficiálnej stránky polície na sociálnej sieti.
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